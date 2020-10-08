Названы наиболее опасные пациенты с коронавирусом

Наиболее опасны для окружающих те, кто переносят коронавирусную инфекцию бессимптомно, заявила главный детский инфекционист управления здравоохранения Екатеринбурга Татьяна Калугина.

Пациенты, которые легко переносят COVID-19, дольше способны заражать инфекцией окружающих, чем болеющие тяжелой формой коронавируса. Врач подчеркнула, что касается это в большей степени детей, передает Ura.ru.

По словам врача, на данный момент в одном из медучреждений Екатеринбурга наблюдаются до 70% детей, в общем состоянии которых нет симптомов инфицирования, но их нельзя выписывать, поскольку они могут заразить окружающих.

«Родители его не могут забрать, а мы не можем его санировать, поскольку иммунная система не справляется с вирусом», – объяснила Калугина.

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что в контексте коронавирусной инфекции мы имеем дело с двумя болезнями. По его мнению, первой переболеют 90% инфицированных, а вторая будет встречаться гораздо реже.

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