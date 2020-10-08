США заявили о попытках России «дестабилизировать либеральные демократии»

И.о. главы министерства внутренней безопасности США Чед Вулф утверждает, что Россия может «напрямую» атаковать американскую избирательную систему.

По его словам, противники США предпринимают шаги, чтобы «испытать» американскую киберзащиту, и хотят «получить доступ к критически важной инфраструктуре». Как заявил и.о. министра, соперники Вашингтона стремятся «использовать бизнес» США и «подорвать образ жизни» американцев. Вулф заявил, что «по мере приближения к последним неделям до выборов злонамеренные игроки считают дни до ноября», передает ТАСС.

В числе стран, которые, как полагают в США, пытаются осуществить «вмешательство», Вулф назвал Россию, Китай и Иран. Он заявил, что Москва через «создание хаоса пытается дестабилизировать» США и «другие либеральные демократии». По его словам, «эти и другие игроки могут напрямую атаковать избирательную систему». Однако Вулф заверил, что противники США не смогут изменить ни один голос американцев на выборах.

Напомним, Россию включили в список национальных угроз для США. Министерство внутренней безопасности США обнародовало первый в своем роде обзор национальных угроз, объединяющий разведывательную и оперативную информацию о вызовах для американского государства.