Песков назвал поводом для обеспокоенности сообщения о сирийских боевиках в Карабахе Сильный взрыв прогремел в «колыбели сирийской революции» 8 октября 2020, 01:44 Текст: Антон Антонов

В результате сильного взрыва в сирийском городе Дераа есть пострадавшие, сообщили СМИ. «Два человека получили ранения в результате взрыва бомбы», – приводит РИА «Новости» текст сообщения сирийского государственного телеканала Al-Ikhbariya. Указывается, что взрыв произошел в районе Эс-Сабиль в центре города, передает ТАСС со ссылкой на SANA. Напомним, провинцию Дераа считают «колыбелью сирийской революции». Именно там началось восстание девять лет назад. Она была оплотом оппозиции до 2018 года, когда правительственные силы при поддержке России взяли ее под контроль.

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