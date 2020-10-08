Белоруссия возобновила поставки топлива в Россию Латвия заявила о «вмешательстве» России в дела Белоруссии 8 октября 2020, 01:27 Текст: Антон Антонов

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс прокомментировал объявление в России в розыск экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Как заявил Ринкевичс, он оказался «ошеломлен, узнав, что у России есть запрос с ордером на арест» Тихановской. Глава МИД Латвии заявил, что Тихановская «не совершала преступления». По его словам, Москва якобы совершила «прямое и неоправданное вмешательство во внутренние дела Белоруссии». Ринкевичс заявил, что такой шаг «еще больше ухудшает возможность политического диалога с Россией», передает РИА «Новости». Напомним, Тихановская включена в базу разыскиваемых лиц МВД России. Источник в правоохранительных органах пояснил, что в розыск она была объявлена в Белоруссии, но он также будет осуществляться и в России, поскольку речь идет о межгосударственном розыске. Сейчас Тихановская находится в Литве. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

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