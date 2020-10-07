Космонавт оценил отставание России в освоении Луны фразой «Прости нас, Юра»

Российский космонавт Максим Сураев извинился перед советским космонавтом Юрием Гагариным за отставание России от США в создании сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну.

«NASA завершила полномасштабные испытания ракеты-носителя SLS, предназначенного для полета на Луну. Разгонные блоки отработали на расчетной мощности более 2 минут. Столько же времени потребуется на то, чтобы вывести ракету на орбиту. Извини, Юра [Гагарин], мы все ...», – написал он в Twitter.

Так, космонавт практически дословно повторил крылатое выражение, которое начинается с фразы «Прости нас, Юра» и используется, когда Россия отстает в космической сфере.

NASA завершила полномасштабные испытания ракеты-носителя SLS, предназначенного для полета на Луну. Разгонные блоки отработали на расчётной мощности более 2 минут. Столько же времени потребуется на то, чтобы вывести ракету на орбиту. ИЗВИНИ ЮРА (ГАГАРИН), мы ВСЁ ПРО...ЛИ :( pic.twitter.com/aayGZY5mfM — Макс Сураев (@Msuraev) October 6, 2020

2 октября НАСА провело полномасштабное испытание разгонного блока ракеты-носителя SLS (Space Launch System), которую планируется использовать для полетов на Луну и Марс. Задачей испытания было проверить работу двигателя.

В сентябре 2019 года сообщалось, что НАСА завершило сборку центрального блока ракеты-носителя SLS. В НАСА заявляли, что тестовый запуск SLS намечен на 2020 год.

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