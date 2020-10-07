Мишель Обама обвинила Трампа в расизме

Действия главы американского государства Дональда Трампа являются расизмом, заявила бывшая первая леди США Мишель Обама.

Ее видеообращение опубликовал предвыборный штаб кандидата в президенты США Джо Байдена, передает РИА «Новости».

Обама заявила, что США оказались «в хаосе из-за президента, который не подходит для этой работы». По ее словам, «расизм, страх и разобщенность – очень сильные орудия», которые могут «разрушить» американскую нацию, если с ними не бороться.

«Неважно, за какую партию вы голосуете обычно, пожалуйста, остановитесь и подумайте на мгновение, выключите новости и подумайте, как вы чувствовали себя последние четыре года, как быстро все менялось, и подумайте, что следующие четыре года могут означать для будущего нашей страны», – заявила она.

По ее словам, действия Трампа – это «очередная ложь, это морально неверно и да, это расизм».

Говоря о Байдене, Обама заявила, что «знает Джо, он хороший человек, который понимает трудности простых американцев».

Напомним, Обама уже заявляла, что Трамп является «неподходящим президентом» для США.

Обаму саму предлагали выдвинуть на пост вице-президента.

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