Инфекционист дал прогноз по росту числа случаев COVID-19 в России

Главный врач медицинского центра «Лидер медицины», врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков рассказал, как долго продлится рост числа случаев коронавируса в России.

По его словам, рост продолжится в течение еще двух-трех недель, «потом все это стабилизируется». По мнению Тимакова, к концу месяца «должно стабилизироваться, потом потихоньку до конца января, скорее всего, будет идти на спад».

При этом врач подчеркнул, что полностью коронавирус не исчезнет, новые случаи продолжат регистрировать, так как сезонность пока не выявлена, передает ТАСС.

Напомним, за минувшие сутки в России было выявлено 11 тыс. 615 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,2 млн случаев заболевания.

Президент Владимир Путин заявил, что угроза распространения коронавируса еще не отступила, но власти готовы к любому развитию ситуации.

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