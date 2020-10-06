Задержан спутник пропавшей в Севастополе студентки

В Севастополе по уголовному делу о пропаже российской студентки Лилии Бирулиной задержали ее спутника, он отказывается от показаний.

«Продолжается расследование уголовного дела по факту безвестного исчезновения 20-летней студентки из города Севастополя. В настоящее время в качестве подозреваемого задержан ее спутник, который отказывается от показаний на данный момент», – говорится на сайте СК России по Республике Крым и городу Севастополь.

На сайте ведомства сообщается, что по уголовному делу проводится тщательный анализ полученных следственным и оперативным путем сведений, допросы свидетелей, изучаются изъятые с наружных камер видеозаписи, с привлечением экспертов в области судовождения осмотрено предполагаемое место совершения преступления – судно. Параллельно продолжаются поиски девушки.

Ранее пресс-служба ГСУ СК России сообщила, что следователи завели уголовное дело по статье «убийство» после исчезновения студентки Севастопольского госуниверситета.

29 сентября девушка вышла с мужчиной на морскую прогулку на катере из бухты Круглая. Ее спутник рассказал правоохранителям, что студентка пропала во время купания.