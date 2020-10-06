Политолог объяснил, почему Зеленский не отличается от Порошенко

Война в Донбассе закончится лишь после обрушения нынешнего политического режима в Киеве, слова украинских президентов о стремлении к миру – простое сотрясение воздуха. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД политолог Ростислав Ищенко. Ранее украинский лидер Зеленский признался, что называет сроки завершения войны только для моральной поддержки сограждан.

«Вялотекущая война в Донбассе выгодна украинским элитам, а президенты Украины лишь исполняют волю этих элит, – уверен президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. – Зеленский может говорить что угодно: назначать сроки, отодвигать их и даже признаваться, что он подвирает своим согражданам – от этого ничего не изменится».

«Все, включая Зеленского, прекрасно понимают, что никакого политического решения потерянных территорий при нынешнем украинском политикууме не существует. Этого не мог сделать и Порошенко. Потому что на Украине существуют определенный консенсус по поводу того, что война в Донбассе должна продолжаться, – поясняет политолог. – Она не должна быть активной – это тоже невыгодно правящим элитам, но и конца ей быть не должно».

Ранее в интервью изданию Politico Europe (Брюссель) президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сам не знает, когда закончится конфликт на Юго-Востоке. «У меня нет честного ответа, что, например, 31 числа 2021 года я точно закончу войну, и мы вернем наши территории», – сказал он. По его признанию, украинцы «не хотят слышать от президента, что он не уверен, не знает, колеблется. Поэтому есть вещи, когда ты даешь ответ, и в этом случае я это делаю иногда, но для того, чтобы поддержать людей, которые мне задают этот вопрос», – цитирует главу государства ТАСС. Напомним, в марте текущего года Зеленский заявил, что отводит себе год на достижение результатов в Донбассе.

«Порошенко был эффективнее Зеленского лишь с точки зрения набивания своего кармана. Нынешний президент просто не владеет механизмом перекачивания политического влияния в свои финансовые бонусы. В остальном они ничем не отличаются. Надежды на то, что Зеленский сможет остановить войну, станет «президентом мира» были наивны. Президенты нынешней Украины ничего не могут решить в стратегических вопросах, даже если бы сильно этого захотели, – уверен эксперт. – Даже если США завтра перестанут существовать, украинский истеблишмент продолжит вялотекущую войну в Донбассе».

Собеседник полагает, что окно возможностей для Донбасса откроется лишь тогда, «когда нынешний политический режим на Украине окончательно посыплется». «Сейчас руководство страны делает вид, что у них унитарное государство, и что регионы подчиняются Киеву. На самом деле отношения с региональными элитами давно договорные – и те, что хотят, то и творят. Когда вследствие объективных причин начнется следующий этап распада государства, тогда и придет час Донбасса. Главное продержаться до этого времени», – заключил Ищенко.