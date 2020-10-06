Глава Минпросвещения заявил о проблемах со здоровьем у половины российских детей

Более половины детей в России испытывают проблемы со здоровьем, заявил министр просвещения Сергей Кравцов в ходе заседания совета при президенте по развитию физкультуры и спорта.

«К сожалению, сегодня больше половины детей имеют те или иные проблемы со здоровьем», – передает ТАСС слова Кравцова.

По словам министра, такая ситуация сложилась не только из-за крайне низкой физической активности, но и, например, из-за употребления нездоровой еды, фастфуда.

«Чрезмерное увлечение телефонами и планшетами здоровья не прибавляет», – отметил Кравцов.

Он добавил, что растет число учащихся, сдавших нормы ГТО. «В прошлом году было порядка двух миллионов детей, добровольно сдавших ГТО, от 6 до 17 лет. Такие спортивные достижения уже учитываются в портфолио ученика и засчитываются как дополнительные баллы при поступлении в вузы», – подчеркнул министр.

Кравцов добавил, что приобщение детей к спорту начинается именно в школе, и призвал построить работу так, чтобы в занятия физкультурой был вовлечен каждый ученик. «Массовый спорт начинается в школе, где закладываются основы и формируется культура здорового образа жизни, и наша задача – совместно с Минспортом, субъектами России сделать так, чтобы каждый школьник был вовлечен в занятие спортом как на уроках физкультуры, так и во внеурочное время», – сказал глава Минпросвещения.

Напомним, в сентябре председатель комиссии Общественной палаты по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Ирина Винер-Усманова заявила, что система детско-юношеского спорта в России разрушена, ее необходимо восстановить как можно скорее.

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