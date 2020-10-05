Апелляционный суд Англии отменил решение о признании Гуайдо президентом Венесуэлы

Апелляционный суд Англии отменил решение Высокого суда Лондона, признавшего президентство Хуана Гуайдо в споре о возвращении золота Банка Венесуэлы, хранящегося в Банке Англии, сообщили в юридической компании Zaiwalla & Co, представляющей интересы Венесуэлы в суде.

«В решении, вынесенном сегодня, Апелляционный суд Англии удовлетворил апелляцию Центрального банка Венесуэлы и отменил решение судьи Тира от 2 июля 2020 года», – говорится в заявлении, передает РИА «Новости».

Апелляционный суд Англии в конце сентября провел слушания по иску Банка Венесуэлы, обжаловавшего решение Высокого суда Лондона, который в июле в споре между Банком Венесуэлы и Банком Англии о возвращении золотых слитков весом около 31 тонны, хранящихся в Британии, признал законность президентства оппозиционного лидера Венесуэлы Хуана Гуайдо.

В конце января 2019 года агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Банк Англии отказал Каракасу в выдаче 1,2 млрд долларов слитками золота. Один источник сообщил, что решение не выдавать золото было принято после того, как высокопоставленные американские чиновники, в том числе госсекретарь США Майк Помпео и являвшийся тогда советником президента США по национальной безопасности Джон Болтон, оказали давление на коллег в Великобритании, чтобы те перекрыли президенту Венесуэлы Николасу Мадуро доступ к его активам за рубежом.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя обвинил США и Британию в ограблении Венесуэлы на 30 млрд долларов. Он заявил, что Россия «не терпит, когда грубо, нагло нарушают принципы международного права».

В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Гуайдо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуайдо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция, Мексика и Уругвай поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали «президентский статус» Гуайдо несуществующим.