Полиция и суд не подтвердили сообщения о задержании сына Фургала

Центральный районный суд Хабаровска не получал документов на рассмотрение дела об административном правонарушении в отношении Антона Фургала – сына арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фурагала. В полиции также сообщили, что информация о доставлении Фургала в отделение не соответствует действительности.

«Документов в отношении Антона Фургала в суд не поступало», – сообщил ТАСС представитель Центрального районного суда Хабаровска, где обычно рассматриваются дела в отношении нарушителей законодательства о митингах в Хабаровске.

В пресс-службе полиции также сообщили, что информация о доставлении Фургала-младшего в отделение, распространенная в социальных сетях и СМИ, не соответствует действительности. «Упомянутый в сообщениях гражданин в территориальные подразделения УМВД России по Хабаровскому краю не доставлялся», – заявил представитель пресс-службы ведомства.

Как пояснил источник в правоохранительных структурах региона, никаких протоколов или иных документов в отношении Антона Фургала в базах данных полиции на текущий момент нет.

Ранее на сайте «5 канала» появилась информация о том, что Фургала-младшего якобы привлекли к ответственности в соответствии с статьей 20.2 Кодекса об административных нарушениях России («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).

Напомним, Фургала задержали по подозрению в организации покушения на убийство и убийства предпринимателей. Бывший губернатор был задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. В рамках уголовного дела также задержаны депутаты краевой законодательной думы от ЛДПР Дмитрий Козлов и Сергей Кузнецов. 10 июля Басманный суд Москвы арестовал Фургала на два месяца. 1 сентября Следственный комитет продлил срок следствия по уголовному делу в отношении Фургала еще на пять месяцев.