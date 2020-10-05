Грузинский эксперт оценил угрозу стратегическим трубопроводам Азербайджана

Грузинский эксперт по вопросам внешней политики Сосо Цинцадзе считает, что занятая Грузией твердая нейтральная позиция в связи с войной Азербайджана и Арменией помогает в том числе сохранять безопасность нефтепровода Баку – Тбилиси – Джейхан и газопровода Баку – Тбилиси – Эрзерум, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Грузия должна была занять – и сделала это – железобетонную нейтральную позицию, это помогает в том числе обеспечивать безопасность данных стратегических проектов», – сказал аналитик газете ВЗГЛЯД.

Отвечая на вопрос, как может сказаться на трубопроводах наблюдающееся расширение географии конфликта, эксперт заметил, что «слишком важные и сильные государства заинтересованы в их стабильной работе».

«К тому же очевидно, что Турция и так сжигает мосты для отступления, а угроза безопасности трубопроводам может разъярить ее еще больше. Тогда она, не исключено, использует войска для их защиты», – сказал Сосо Цинцадзе.

Он также отметил, что «Азербайджан остерегается расширения зоны конфликта, чтобы не дать повода Армении обратиться к России и ОДКБ с призывом выступить на ее стороне в роли союзников».

«Поэтому Баку занимает устойчивую правовую позицию, говоря, что только освобождает оккупированные территории», – отметил он.

Ранее грузинский военный аналитик Вахтанг Маисая отмечал, что безопасность всех нефтепроводов и газопроводов «должна быть максимально обеспечена». «Конечно, если конфликт затянется и его зона будет расширяться, то этот фактор станет еще более актуальным», – предупредил Маисая.

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