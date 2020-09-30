В Грузии оценили жалобу генпрокуратуры Азербайджана на газету ВЗГЛЯД

«Оценки экспертов не следует считать призывом расширить боевые действия», – заявил газете ВЗГЛЯД грузинский военный аналитик Вахтанг Маисая. Так он прокомментировал жалобу генпрокуратуры Азербайджана на материал газеты ВЗГЛЯД, в котором востоковед Семен Багдасаров дал оценку конфликта между Арменией и Азербайджаном.

«Эксперты, комментирующие противостояние Азербайджана и Армении, должны быть максимально непредвзяты. В то же время они должны быть свободны в своих оценках, которые не следует считать призывами к сторонам расширить боевые действия», – сказал Вахтанг Маисая.

По его словам, безопасность всех нефтепроводов и газопроводов, о которых говорил Багдасаров, «должна быть максимально обеспечена». «Конечно, если конфликт затянется и его зона будет расширяться, то этот фактор станет еще более актуальным», – предупредил Маисая.

Ранее, комментируя газете ВЗГЛЯД ситуацию в зоне карабахского конфликта, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Багдасаров дал оценку возможных целей, которые могут быть атакованы армянской стороной и отрядами самообороны Нагорного Карабаха. При этом он никак не призывал кого-либо к обстрелу населенных пунктов Азербайджана или нефтепровода.

Генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев пожаловался российскому коллеге Игорю Краснову и главе СК России Александру Бастрыкину на политолога Семена Багдасарова за его комментарий газете ВЗГЛЯД.

Как заявил Алиев, Багдасаров в материале, опубликованном газетой ВЗГЛЯД, якобы призвал к обстрелу населенных пунктов Азербайджана и нефтепровода Баку – Тбилиси – Джейхан. Алиев призвал «принять меры в рамках законодательства» России против «лиц, которые разжигают национальную ненависть».

Позже Багдасаров назвал обвинения генпрокуратуры Азербайджана смешными. «Если исходить из логики генпрокуратуры Азербайджана, то любая экспертная оценка по этому региону, если она не соответствует интересам Баку, является нехорошей», – отметил политолог.

«Это уникальная ситуация. Более странное заявление сложно представить, хотя там работают вроде бы грамотные люди. Но спасибо генпрокуратуре Азербайджана за пиар газеты ВЗГЛЯД и меня», – добавил Багдасаров.

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