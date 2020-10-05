Армения заявила об интенсивном обстреле Степанакерта Азербайджаном

Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян сообщила, что ВС Азербайджана обстреливают столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерт ракетами с большой интенсивностью.

«В данный момент противник с большой интенсивностью наносит Степанакерту ракетные удары», – передает РИА «Новости» слова Степанян.

Тем временем источник с места событий сообщает, что по Степанакерту нанесли еще около 20 артиллерийских ударов. Взрывы раздались близко к центру города, причем среди них были снаряды РСЗО.

В понедельник утром на окраине Степанакерта вновь прогремели взрывы.

В минувшую субботу в парламенте Армении сообщили, что столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Степанакерт осталась без света из-за обстрела города со стороны вооруженных сил Азербайджана.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось в прошлое воскресенье. Участники конфликта сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди гражданских.

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.

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