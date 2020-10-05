Армения заявила о продолжении боев на линии соприкосновения в Карабахе

На линии соприкосновения в Карабахе продолжаются бои, сообщила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.

«Ночью и по состоянию на данный момент бои на линии соприкосновения Арцаха (самоназвание Карабаха) и Азербайджана продолжались с различной интенсивностью», – написала Степанян в Facebook.

На ваш взгляд Какую позицию должна занимать Россия в конфликте между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе? Поддержать Азербайджан

Поддержать Армению

Оставаться посредником

Вообще не вмешиваться



Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил премьер-министра Армении Никола Пашиняна в срыве усилий Минской группы ОБСЕ по установлению мира в Нагорном Карабахе.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что такие вопросы, как ввод российских миротворцев в Карабах, «могут быть обсуждены в более широком контексте в рамках «Минской группы» ОБСЕ». В Кремле подчеркнули, что Россия может ввести миротворцев в Нагорный Карабах только с согласия Азербайджана и Армении.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось в прошлое воскресенье. Участники конфликта сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди гражданских.

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД