Армения сообщила о трех сбитых самолетах ВВС Азербайджана

Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сбила три самолета ВВС Азербайджана на южном направлении линии соприкосновения, сообщила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.

«В районе 12.00 (11.00 мск – прим. ВЗГЛЯД) подразделения армии обороны Арцаха (непризнанная НКР) уничтожили на южном направлении три самолета противника и два танка», – написала Степанян в Facebook, передает ТАСС.

Ранее минобороны Азербайджана проинформировало о ракетном обстреле Физулинского района страны с армянской территории. В свою очередь пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян заявила, что армянская сторона не ведет огонь по Азербайджану со своей территории.

В субботу утром минобороны Армении сообщило, что ВС Азербайджана перешли в наступление на южном и северном направлении в Нагорном Карабахе. Днем азербайджанские военные заняли поселок Мадагиз в Карабахе, после чего президент Азербайджана Ильхам Алиев переименовал село в Суговушан. В тот же день Баку объявил о взятии под контроль еще семи сел в прилегающих к Карабаху районах. Позже Армения сообщила об остановке наступления ВС Азербайджана армией обороны Карабаха.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось в прошлое воскресенье. Участники конфликта сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди гражданских.

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.