Армения заявила об обстреле Азербайджаном гражданских объектов в Степанакерте

Вооруженные силы Азербайджана обстреливают гражданские объекты в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики – Степанакерте, сообщил представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

«В данный момент в Степанакерте вновь под обстрелом оказались гражданские объекты», – написал Ованнисян в Facebook, передает РИА «Новости».

В свою очередь министерство обороны Азербайджана заявило о ракетном обстреле с армянской стороны городов Тертер и Горадиз, расположенных вблизи линии соприкосновения.

«В настоящее время армянские вооруженные силы наносят ракетные удары по городу Тертер и городу Горадиз, расположенному в Физулинском районе, с территории Ханкенди (Степанакерт – прим. ВЗГЛЯД)», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Министерство сообщает, что азербайджанская армия принимает адекватные ответные меры.

Накануне в парламенте Армении сообщили, что в субботу вечером столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Степанакерт осталась без света из-за обстрела города со стороны вооруженных сил Азербайджана.

В субботу утром Минобороны Армении сообщило, что ВС Азербайджана перешли в наступление на южном и северном направлении в Нагорном Карабахе. Днем азербайджанские военные заняли поселок Мадагиз в Карабахе, после чего президент Азербайджана Ильхам Алиев переименовал село в Суговушан. В тот же день Баку объявил о взятии под контроль еще семи сел в прилегающих к Карабаху районах. Позже Армения сообщила об остановке наступления ВС Азербайджана армией обороны Карабаха.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось в прошлое воскресенье. Участники конфликта сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди гражданских.

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.