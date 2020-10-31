Вице-спикер СФ рассказала о проектах по поддержке женского лидерства

Вице-спикер СФ Галина Карелова рассказала о проектной деятельности Совета Евразийского женского форума, в том числе по поддержке женского лидерства.

Она отметила, что успешно действуют проекты, направленные на более активное включение женщин в цифровую экономику, промышленность, продвижение социальных инноваций, международную кооперацию и развитие территорий.

Кареловой были представлены проекты участниц образовательной программы «Женщина-лидер» Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» в рамках подготовки к Евразийскому женскому форуму, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.



Онлайн-встреча, на которой речь шла о проектах форума и поддержке женского лидерства, прошла в рамках мероприятий по подготовке к третьему Евразийскому женскому форуму. Его проведение запланировано в Санкт-Петербурге в 2021 году.

«Эти социально значимые инициативы решают конкретную проблему, содержат новые современные решения с использованием инновационных, в том числе цифровых технологий, а также учитывают опыт международных организаций. Более широко они будут презентованы международному сообществу на предстоящем Форуме», – подчеркнула Карелова.

«Традиционно в преддверии форума запланирована насыщенная программа мероприятий. Так, будет запущен марафон женских инициатив в развитии территорий, пройдут гостиные Евразийского женского форума. Во всех федеральных округах пройдет стартап-тур «Сколково», будут отобраны лучшие инновационные технологические проекты женщин», – добавила Вице-спикер СФ.

Она уточнила, что сама программа «Женщина-лидер» является первым проектом в рамках подготовки к третьему Евразийскому женскому форуму. Первыми слушателями программы стали 140 активных участников проектов Совета Евразийского женского форума, победители и финалисты конкурса управленцев «Лидеры России» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Среди них примерно поровну представителей бизнеса и госсектора с некоммерческими организациями. Руководящие должности занимают почти все – более 90%, треть имеет стаж руководства от 5-10 лет.

Среди представленных женщинами-лидерами на онлайн-встрече вице-спикеру инициатив были социальные проекты, призванные решить проблемы в детском образовании, профессиональном обучении предпринимательниц, поддержать работающих матерей и развивать региональный туризм.

«Мы хотим не только, как сейчас говорят, «прокачать» и дать новые навыки и компетенции активным женщинам. Результатом нашей программы должны стать конкретные социальные проекты, которые будут реализованы нашими слушателями. Мы хотим при поддержке авторитетного Совета Евразийского женского форума дать уникальный опыт и предложить яркие практические решения, которые можно будет тиражировать далее в регионах страны», – отметила Екатерина Егошина, руководитель департамента образовательных проектов Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей».



Программа «Женщина-Лидер» реализуется Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» при поддержке Совета Евразийского женского форума и Совета по развитию социальных инноваций субъектов. О старте программы объявила в начале сентября председатель Совета Федерации, наставник конкурса «Лидеры России» Валентина Матвиенко. Программа направлена на формирование и развитие сообщества успешных женщин, а также их вовлечение в решение актуальных проблем и поиск эффективных ответов на вызовы современности.