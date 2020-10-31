Россия и Казахстан подписали контракт на создание стартового комплекса на Байконуре

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин подписали контракт о создании на космодроме Байконур космического ракетного комплекса «Байтерек».

«Сегодня в Роскосмосе вместе с министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдатом Мусиным подписали межправительственные документы и контракт о создании на космодроме Байконур космического ракетного комплекса «Байтерек», – написал Рогозин в своем Twitter.

«Если просто объяснить значение этого события, то скажу так. Во-первых, Байконуру быть! Во-вторых, это соглашение открывает дорогу летным испытаниям новейшего российского ракетного комплекса «Союз-5», способного составить жесткую конкуренцию нашим ведущим конкурентам», – пояснил глава госкорпорации.

Ранее Рогозин заявил, что объем инвестиций в российско-казахстанский ракетный комплекс «Байтерек» составляет около 1 млрд долларов.