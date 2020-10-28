Рогозин назвал объем инвестиций в российско-казахстанский проект «Байтерек»

Объем инвестиций в российско-казахстанский ракетный комплекс «Байтерек» составляет около 1 млрд долларов, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, выступая на деловом форуме Евразийского экономического Союза (ЕАЭС) «Интеграция. Стратегия опережающего развития».

«Российско-казахстанский проект «Байтерек», его объем инвестиций - около 1 млрд долларов США. Речь идет о том, что на Байконуре начинается в ближайшее время модернизация стартового комплекса ракеты «Зенит». Казахстанская сторона выступает в качестве инвестора в наземную космическую инфраструктуру, мы в ноябре планируем подписать соответствующее соглашение и приступить к рекогносцировке на местности и к созданию комплекса», – передает ТАСС слова Рогозина.

Он добавил, что Роскосмос с 2021 года приступает к развертыванию программы «Сфера», которая предполагает создание спутниковой группировки из более чем 600 космических аппаратов.

«С 2021 года мы приступаем к развертыванию программы «Сфера», это многоспутниковая группировка, где есть и спутники нового поколения, мультиспектральные», – сказал Рогозин.

Напомним, в декабре министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Аскар Жумагалиев заявил, что российская сторона выделит на проект «Байтерек» 916 млн долларов.