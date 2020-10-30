Рост наркомании в России приостановился

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев отметил, что благодаря Стратегии государственной антинаркотической политики наркоситуация в стране стабилизировалась.

«Реализация Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года позволила в целом стабилизировать в стране наркоситуацию и приостановить рост наркомании», – сказал Патрушев на совещании по вопросам безопасности в Центральном федеральном округе, передает ТАСС.

Ранее Патрушев сообщил, что число подростков, состоящих в сообществах «шутинга» в социальных сетях, растет и уже превысило в России 70 тыс.

В 2010 году в России приняли Стратегию государственной антинароктической политики до 2020 года. Одной из ее основных задач является выработка мер противодействия наркотрафику, адекватных существующей угрозе, в том числе и путем создания в структуре подразделений аппарата Государственного антинаркотического комитета (ГАК) центров анализа наркотрафика.