Патрушев указал на рост интереса подростков к сообществам «шутинга»

Число подростков, состоящих в сообществах «шутинга» в социальных сетях, растет и уже превысило в России 70 тыс., сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«Растет количество подростков – участников молодежных субкультур, таких как «скулшутинг», «колумбайн». [Их число] в социальных сетях достигло уже более 70 тыс. человек», – сказал Патрушев на совещании по вопросам безопасности в Центральном федеральном округе (ЦФО), передает ТАСС.

По словам секретаря Совбеза, «результатом деятельности таких сообществ, как «буллинг», «кибербуллинг», «офники» и им подобных становится формирование в образовательных организациях групп криминальной направленности, призывающих к насильственным действиям, в том числе в ходе проведения протестных акций, массовых беспорядков и экстремистских актов».

Он также сообщил, что радикальные исламские фундаменталисты активизировали работу по вербовке молодых людей в ЦФО.

«В целях вовлечения молодежи в противоправную деятельность представителями радикальных исламских фундаменталистов активизирована работа по принятию ислама лицами, не относящимися традиционно к народностям мусульманской культуры», – констатировал Патрушев.

«Экстремистскими объединениями, среди которых запрещенные в России «Свидетели Иеговы*», «Международная церковь саентологии», предпринимаются попытки укрепить свои позиции в России», – сказал секретарь Совбеза.

«Важно жестко пресекать деятельность движений, основанных на криминальной субкультуре», – подчеркнул Патрушев, приведя в качестве примера признание в августе Верховным судом России движения АУЕ (запрещено в Росссии) экстремистской организацией.

Не менее важным он назвал установление заслона пропаганде насилия, криминальной субкультуры, экстремизма и межнациональной розни в интернете. «Надо остановить информационный терроризм, преследующий цели расколоть общество», – сказал секретарь Совбеза. Одновременно с этим «следует повышать правовую грамотность молодежи, включая их информирование об ответственности за участие в экстремисткой и иной противоправной деятельности», заключил Патрушев.

Ранее полицейские в Кукморском муниципальном районе Татарстана застрелили 16-летнего подростка, бросавшего на парковку служебных автомобилей бутылки, предположительно, с горючей смесью и ранившего одного из сотрудников полиции при задержании. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на теракт. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело о нападении подростка Татарстане на правоохранителей в центральный аппарат ведомства. Генерал-майор МВД в отставке Владимир Ворожцов в беседе с газетой ВЗГЛЯД выражал мнение, что нападение в Кукморе не стоит расценивать как теракт, поскольку у подростка не было политических целей.

Напомним, в августе молодежное криминальное движение, или субкультура, АУЕ (запрещено в Росссии) по решению Верховного суда России было признано экстремистской организацией. Как пояснили в Генпрокуратуре, деятельность движения представляет реальную угрозу жизни и здоровью граждан, обществу и государству. В его деятельность активно вовлекались подростки и молодежь, чья психика наиболее подвержена деструктивному воздействию. В четверг Министерство юстиции включило движение АУЕ в перечень организаций, деятельность которых запрещена в России.