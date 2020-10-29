Собянин заявил о неэффективности комендантского часа в борьбе с COVID-19

Введение комендантского часа не эффективно для борьбы с пандемией коронавирусной инфекцией, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире «России 24».

«Мне забавно видеть, когда вводят комендантский час с 23.00 до 06.00. <...> Ночью и так во всех городах, несмотря на их активность, количество людей на улицах и в общественных местах просто радикально меньше. Мне кажется, это больше такие популистские меры», – цитирует Собянина ТАСС.

Он добавил, что в московском метро 90% пассажиров соблюдают масочный режим. «В общественном транспорте и в магазинах под 80% также соблюдают. В Москве достаточно жестко контролируются эти требования», – приводит слова градоначальника РИА «Новости».

Глава города отметил, что в столице уже больше 20 тыс. человек сделали прививку от коронавируса. «Таких случаев, когда потребовался больничный лист, практически не было. Что касается того, будет ли человек после прививки носителем и заражать людей, то нет. Потому что в самой прививке живого вируса нет и нечем заражать», – сказал Собянин.

Также в четверг Собянин заявил, что в Москве удалось стабилизировать ситуацию с коронавирусной инфекцией, резкой динамики в эскалации нет.