Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

В Москве удалось стабилизировать ситуацию с коронавирусной инфекцией, резкой динамики в эскалации нет, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Резкой динамики эскалации этого процесса в Москве нет, он стабилизировался. И самое главное сейчас – удержать эту планку и потихоньку снижать ее», – заявил глава города в эфире «России 24», передает РИА «Новости».

Он пояснил, что в резервных коронавирусных госпиталях Москвы находятся всего 2,7 тыс. человек. «Они потихоньку заполняются, никакого ажиотажа нет. Все идет в плановом режиме по мере подготовки блоков», – сказал мэр.

По словам Собянина, можно было бы и не пользоваться резервными госпиталями, но в таком случае повысилась бы нагрузка на другие стационарные больницы, оказывающие помощь сейчас плановую и экстренную помощь в полном объеме.

Кроме того, мэр высказался на тему социальных карт жителей Москвы. «Нет необходимости блокировать в целом социальные карты, льготы в торговле и так далее. В этом нет никакого смысла», – сказал он.

Мэр уточнил, что было решено лишь заблокировать льготный проезд в транспорте, чтобы люди из групп риска не ездили на дальние расстояния. «Мы приняли решение о том, что граждане из группы риска, это пожилые люди и хронические больные, должны находиться дома. Но, тем не менее, они имеют возможность пойти в магазин, в аптеку, погулять возле дома, мы это не ограничиваем, но мы не должны делать льготную историю в транспорте, иначе человек начинает далеко от дома уезжать и контактировать с большим количеством людей, поэтому мы закрыли социальные карты для доступа в транспорте, все остальные приложения должны работать», – пояснил градоначальник.

Также в Москве не планируют закрывать детские сады, в этом нет необходимости. Возможно и свободное посещение детсадов по желанию родителей, сказал он. «Что касается свободного посещения детских садов – пожалуйста, вы можете в любой момент написать заявление, подать его директору детского сада, заведующей, и с вас не будут брать плату», – уточнил Собянин.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве нет взрывного роста коронавируса, распространение заболевания замедляется. По словам мэра, в Москве для борьбы с коронавирусной инфекцией не требуется проводить никаких других ограничительных мер.