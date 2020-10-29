Американский журналист заявил о цензуре «в советском стиле»

Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что американские СМИ умышленно скрывают информацию о деле сына кандидата в американские президенты Хантера Байдена, а избиратели столкнулись с цензурой «в советском стиле» за несколько дней до выборов.

«Какая версия истории у Джо Байдена? У всех есть версия, и мы бы хотели услышать. Но мы не знаем, какая версия у Джо Байдена, потому что никто в обширном медиапространстве США не потребовал от Джо Байдена ответа. Вместо этого журналисты на всех уровнях, и их редакторы, и их издатели открыто сотрудничают с политическим штабом Байдена. Это беспрецедентно, подобного никогда не происходило в американской истории», – сказал Карлсон в эфире своей программы «Такер Карлсон сегодня вечером» передает РИА «Новости».

«Сегодня утром большие газеты полностью проигнорировали то, что сказал (экс-партнер Хантера Байдена – прим. ВЗГЛЯД) Тони Бобулински, как и другие телевизионные сети. Ни слова не появилось про Бобулински на CNN или где-либо еще. Newsweek решили написать про это, однако каким-то образом пришли к выводу, что настоящая история тут – о (теории заговора – прим. ВЗГЛЯД) QAnon. Это замалчивание информации в советском стиле о подлинной истории за несколько дней до выборов», – заявил ведущий.

«Последствия этого невозможно представить. Мы знаем, что медиа больше не могут продолжать действовать подобным образом – никто им больше не доверяет. И никто и не должен», – добавил он.

Ранее Карлсон сообщил об исчезновении секретных документов о сыне кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена Хантере: документы были отправлены из офиса Fox по почте из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, но во вторник служба доставки известила телеканал, что посылка оказалась вскрыта, а внутри нее ничего не было.

На прошлой неделе Fox News со ссылкой на СМС-переписку Хантера Байдена с деловым партнером Тони Бобулински сообщил, что кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден в 2017 году лично обсуждал китайский бизнес своего сына. Президент США Дональд Трамп предложил ФБР начать расследование против Байдена, выразив уверенность, что Байден «очевидно виновен». При этом глава Белого дома не уточнил, говорит ли о Байдене-старшем или младшем.