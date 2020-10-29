Ереван сообщил о бомбежке ВВС Азербайджана города Мартакерт на севере Карабаха

Азербайджанские ВВС в четверг нанесли бомбовые удары по городу Мартакерт на севере Нагорного Карабаха, сообщает информационный центр при правительстве Армении.

«Противник применил военную авиацию, разбомбив город Мартакерт. Есть разрушения, среди мирных жителей пострадавших нет», – передает ТАСС сообщение центра.

Обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября.В воскресенье американский президент Дональд Трамп заявил, что США смогут с легкостью добиться мирного урегулирования конфликта в Карабахе. Однако представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что у Баку нет желания прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

С утра понедельника, 26 октября, в Карабахе действует режим прекращения огня. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.