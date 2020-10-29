Перенесший COVID-19 Гоша Куценко обратился к россиянам

Актер Гоша Куценко после выявления вызываемого коронавирусом заболевания, госпитализации и выздоровления опубликовал обращение к россиянам.

Артист сообщил о выздоровлении и поблагодарил всех врачей и специалистов, которые борются с эпидемией. «Очень коварная болезнь. Самая тяжкая из всех, что приходилось переносить!» – написал Куценко в подписи к опубликованной в Instagram видеозаписи. Актер призвал россиян не слушать диссидентов, а верить врачам и переболевшим COVID-19.

Кроме того, Куценко настоятельно посоветовал всем носить маски. В качестве примера важности средств индивидуальной защиты актер привел Китай, где, по его мнению, эпидемию удалось победить благодаря «элементарной дисциплине».

Напомним, в среду в сообщении штаба в Telegram указывалось, что «за последние сутки в России выявлено 16202 новых случаев коронавируса в 85 регионах», из них 25,4% не имели клинических проявлений болезни. Всего в стране выявлено 1 млн 563 тыс. 976 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 млн 171 тыс. 301 человека, из них 12361 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 346 летальных случаев.

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