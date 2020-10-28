Нетаньяху пригрозил «стальным кулаком» при атаке на Израиль

Наступательные возможности Армии обороны Израиля значительно возросли, и любой, кто атакует еврейское государство, будет встречен «огневой мощью», заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, посоветовав Ливану и движению «Хезболла» «принять это во внимание».

«Даже во время эпидемии коронавируса наши враги не расслабляются, и мы тоже. В ходе этих учений я был впечатлен значительным улучшением наступательных возможностей Армии обороны Израиля, и «Хезболла» и Ливан поступили бы правильно, если бы это приняли во внимание. Тот, кто атакует нас, встретит огневую мощь и стальной кулак, который уничтожит любого врага», – сказал Нетаньяху во время посещения учений Генерального штаба израильской армии «Смертельная стрела» на севере еврейского государства, передает ТАСС.

В июле Биньямин Нетаньяху обвинил шиитское движение «Хезболла» в нарушении границы еврейского государства, предпринятой с территории Ливана, и призвал его «не повторять эту ошибку».

Газета ВЗГЛЯД писала, что в Ливане параллельно с органами государственной власти огромную политическую роль играют независимые этноконфессиональные милиции – прежде всего, шиитская «Хезболла». Отметив, что ее подразделения контролируют целые регионы, включая юг страны и долину Бекаа. А активное участие в отражении израильской атаки 2006 года повысило авторитет этой исламистской партии, которая сумела договориться с основными политическими игроками в лице суннитских и маронистских организаций.