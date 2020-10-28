Названа сумма ущерба семье Баталова по делу о мошенничестве

Адвокат Павел Астахов сообщил, что более 36 млн рублей составила сумма ущерба, причиненного вдове и дочери актера Алексея Баталова из-за аферы с имуществом артиста.

«Ущерб более 36 млн причинен семье», – сказал Астахов в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА «Новости».

Он также рассказал о позиции женщин в отношении Дрожжиной и Цивина. «Они сказали: «Мы не жаждем ничьей крови. Но нам настолько испортили жизнь, у нас все отобрали, нас сделали практически бомжами и нищими. Все до последнего цента и последней копейки со счетов сняли. Поэтому мы за то, чтобы справедливость восторжествовала. Пусть суд сам решит», – процитировал вдову и дочь адвокат.

По данным следствия, из-за аферы вдова и дочь известного артиста, скончавшегося в 2017 году, лишились двух квартир и доли еще в одной, мастерской актера и крупной суммы. Вдова и дочь актера Баталова признаны потерпевшими по уголовному делу о мошенничестве, на спорное имущество наложен арест. Потерпевшие заявили, что нотариальные доверенности на управление всем движимым и недвижимым имуществом семьи Баталовых Наталья Дрожжина и Михаил Цивин якобы получили обманом. До этого же, по заявлению родственников актера, эти люди «опекали их семью 15 лет».

«Единая Россия» объявила о намерении приостановить членство Дрожжиной в партии на время судебного разбирательства. В свою очередь сама Дрожжина заявила, что не признает вину по делу о мошенничестве с имуществом актера Алексея Баталова.