Белорусские депутаты ратифицировали визовое соглашение с Россией

Депутаты нижней палаты белорусского парламента ратификацировали соглашение с Россией о взаимном признании виз и иных вопросах, связанных с въездом на территорию Союзного государства иностранных граждан и лиц без гражданства.

«Соглашение было подписано 19 июня 2020 года в Минске и направлено на регулирование миграционных процессов на территории государств Договора о создании Союзного государства», – цитирует БелТА заместителя председателя Постоянной комиссии по международным делам Ольгу Петрашову.

Соглашение определяет, что иностранные граждане и лица без гражданства получат право въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом по территории Белоруссии и России на основании визы одного из государств и на основании документов, удостоверяющих личность.

«В результате белорусская визовая система получает право на выдачу виз, действующих на территории России», – уточнила она.

Ранее директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что российско-белорусское соглашение о взаимном признании виз будет способствовать развитию иностранного туризма и транзитных возможностей обеих стран.

19 июня Россия и Белоруссия подписали соглашение о взаимном признании виз двумя странами. Работа над текстом проекта соглашения была завершена еще в ноябре 2018 года.