В Азербайджане заявили о гибели троих человек при ударе Армении

В результате ракетного удара ВС Армении по Бардинскому району Азербайджана погибли три человека, в том числе ребенок, десять человек получили ранения, заявил помощник азербайджанского президента Хикмет Хаджиев.

«В результате коварного ракетного удара Армении по Бардинскому району Азербайджана трое гражданских убиты и десять человек, в том числе дети и женщины, серьезно ранены», – передает заявление Хаджиева РИА «Новости».

Утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. В конце прошлой недели Армения и Азербайджан в ходе прошедших в Москве консультаций договорились о прекращении огня. Позднее стороны обвинили друг друга в нарушении договренностей.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года, а также анализировала сообщения о протурецких боевиках, переброшенных из Сирии в зону конфликта в Карабахе.

Напомним, в воскресенье Госдеп США сообщил, что режим прекращения огня в Нагорном Карабахе начнется в 07.00 мск (08.00 по местному времени) в понедельник, 26 октября.

В среду Ереван сообщил об обстреле Баку территории Армении рядом с границей Ирана.