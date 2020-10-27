Ереван сообщил об обстреле Баку территории Армении рядом с границей Ирана

Азербайджанские вооруженные силы во вторник утром с помощью боевых беспилотников и артиллерии обстреляли позиции армянской заставы рядом с иранской границей, сообщила пресс-секретарь оборонного ведомства республики Шушан Степанян.

«Сегодня утром, около 10.00-10.15 (09.00-09.15 мск), в очередной раз нарушив режим прекращения огня, беспилотниками (один из которых упал на территории Армении) и ракетно-артиллерийскими средствами азербайджанская сторона обстреляла позиции армянской пограничной заставы рядом с границей Ирана», – передает ТАСС слова Степанян.

Утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. В конце прошлой недели Армения и Азербайджан в ходе прошедших в Москве консультаций договорились о прекращении огня. Позднее стороны обвинили друг друга в нарушении договренностей. Газета

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года, а также анализировала сообщения о протурецких боевиках, переброшенных из Сирии в зону конфликта в Карабахе.

Напомним, в воскресенье Госдеп США сообщил, что режим прекращения огня в Нагорном Карабахе начнется в 07.00 мск (08.00 по местному времени) в понедельник, 26 октября.

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