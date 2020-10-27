Частоту мутаций коронавируса сравнили с гриппом и Эболой

Частота мутаций у COVID-19 ниже, чем у гриппа или вируса Эболы, заявил директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Роспотребнадзора Владимир Кутырев на форуме «Здоровое общество».

«Мы проводим мониторинг за изменчивостью вируса. В мире на сегодняшний день в базе данных представлено 157,5 тыс. геномов вирусов COVID. (…) На сегодняшний день мутации у этого вируса ниже, чем у вируса гриппа или у той же Эболы, которую мы наблюдали в Западной Африке», – передает слова ученого ТАСС.

Напомним, Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» выявил более 80 мутаций нового коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что не располагает информацией о том, что коронавирус в результате мутации стал легче передаваться или приводить к большему числу летальных исходов.