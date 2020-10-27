Поклонская представила доказательство присутствия на заседании Госдумы

Депутат Госдумы Наталья Поклонская опровергла сообщения о том, что ее не допустили на заседание нижней палаты парламента из-за отказа сдавать тест на коронавирус.

«Вот самое верное доказательство того, что Поклонская на пленарном заседании и с тестом все хорошо. P.S. И как после такого верить источникам из нижней палаты?» – написала Поклонская в Telegram.

Депутат прикрепила к посту свою фотографию из зала пленарных заседаний.

Во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что на заседание не пустили двух парламентариев, которые не прошли тестирование. Источник в аппарате нижней палаты парламента заявил, что речь идет о депутатах Наталье Поклонской и Виталии Милонове.

При этом Милонов в комментарии газете ВЗГЛЯД опроверг недопуск в Госдуму из-за отказа сдавать тест на коронавирус. «Какие-то меры безопасности, связанные с коронавирусом, я соблюдаю, а какие-то – нет», – сказал он.