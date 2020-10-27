Синоптики рассказали о погоде в столице Синоптики рассказали о погоде в столице 27 октября 2020, 03:31 Текст: Антон Никитин

Во вторник синоптики пообещали москвичам ясную осеннюю погоду. По прогнозу синоптиков, во вторник утром в столице будет 6 градусов тепла. К обеду температура воздуха в Москве поднимется до плюс 8 градусов. Ветер прогнозируется южный, силой 3-4 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

