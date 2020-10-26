Грузия назвала условие восстановления отношений с Россией

Глава МИД Грузии Давид Залкалиани заявил, что отношения с Россией восстановятся только после отзыва признания независимости Абхазии и Южной Осетии и их «деоккупации», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Политика непризнания, являющаяся одной из наших приоритетов, принесла свои плоды, – сказал он. – В результате нашей активности две страны отозвали признание» Абхазии и Южной Осетии.

Речь о Вануату и Тувалу, сначала признавших Абхазию и Южную Осетию, а затем дезавуировавших это решение.

«Мы доведем этот процесс до конца, чтобы Россия осталась в одиночестве, – сказал Давид Залкалиани. – Россия должна обязательно отозвать признание. Другого пути упорядочения отношений между Грузией и Россией нет. Этот путь – деоккупация».

Он также сообщил о намерении Грузии в 2024 году подать заявку на вступление в Евросоюз.

После войны-2008 независимость Абхазии и Южной Осетии признают Россия, Никарагуа, Венесуэла, Республика Науру и Сирия.