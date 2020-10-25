Рогозин заявил о бессмысленности лунной гонки «Союз-2» со спутником «Глонасс-К» стартовал с Плесецка 25 октября 2020, 22:25 Текст: Алина Назарова

Ракета «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-К» стартовала вечером в воскресенье с космодрома Плесецк, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны. В воскресенье, 25 октября, в 22.08 «с пусковой установки четвертой площадки 43 государственного испытательного космодрома министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил проведен успешный пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с навигационным космическим аппаратом «Глонасс-К», – сказали в ведомстве, передает РИА «Новости». Позже наземные средства ВКС России взяли на сопровождение ракету «Союз-2.1б». «Стартовавшая … ракета космического назначения «Союз-2.1б» в 22 часа 11 минут принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова Космических войск ВКС», – сказали в ведомстве. Это пятый пуск «Союза-2» с Плесецка в 2020 году, предыдущий пуск «Союза-2» с тремя спутниками связи «Гонец-М» и 19 малыми космическими аппаратами был проведен 28 сентября.

