Спутники «Гонец-М» впервые запустили с Плесецка на ракете «Союз-2.1б»

Ракета «Союз-2.1б» с тремя спутниками связи «Гонец-М» и 19 малыми космическими аппаратами стартовала с космодрома Плесецк, сообщили в Минобороны.

«Осуществлен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с блоком космических аппаратов (КА) связи «Гонец-М» и попутной полезной нагрузкой в составе 19 малых космических аппаратов», – приводит ТАСС сообщение Минобороны.

Ракета стартовала в 14.20 с пусковой установки №3 площадки №43 космодрома в Архангельской области.

Это первый запуск спутников «Гонец-М» в 2020 году и первый, который в принципе был осуществлен на ракете-носителе «Союз-2.1б». До этого подобные аппараты выводились на орбиту с помощью конверсионной ракеты-носителя «Рокот».

«Все предстартовые операции и старт ракеты космического назначения «Союз-2.1б» прошли в штатном режиме. Наземные средства Космических войск ВКС осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты-носителя», – добавили в пресс-службе Минобороны.

Позднее в ведомстве сообщили, что военные приняли на сопровождение ракету «Союз-2.1б» с тремя спутниками связи «Гонец-М» и 19 малыми космическими аппаратами, запущенную с Плесецка, наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск ВКС.

В департаменте уточнили, что ракета стартовала в 14.20 мск и на сопровождение ее приняли в 14.22 мск.

Это четвертый пуск ракеты среднего класса «Союз-2» с космодрома Плесецк в 2020 году, предыдущий успешно прошел 22 мая.

12 сентября сообщалось, что правительство разрешило использовать военную инфраструктуру для вывода на орбиту блока космических аппаратов «Гонец-М».

Ранее гендиректор компании «Информационные спутниковые системы» имени М.Ф. Решетнева Николай Тестоедов сообщил, что в 2020 году состоится два запуска спутников «Гонец-М». По его словам, один из стартов намечен на сентябрь, второй – на ноябрь. Источник в ракетно-космической отрасли уточнил ТАСС, что второй пуск предварительно запланирован на 16 ноября.

«Гонец» – единственная российская низкоорбитальная система подвижной спутниковой связи, предназначена для глобального обмена информацией с подвижными и стационарными объектами, а также для организации каналов ретрансляции в различных целях.

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