Военную инфраструктуру в России разрешили использовать для запуска гражданских спутников

Правительство разрешило использовать военную инфраструктуру для вывода на орбиту блока космических аппаратов «Гонец-М».

«Системы военного назначения можно будет использовать для очередного запуска с космодрома Плесецк ракеты-носителя «Союз-2.1б». Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин», – говорится в сообщении ведомства, которое приводит РИА «Новости»

Ранее сообщалось, что на 28 сентября и в ноябре-декабре 2020 года планируется впервые запустить шесть спутников «Гонец-М» на двух ракетах-носителях «Союз-2.1б» с разгонными блоками «Фрегат» с космодрома Плесецк. До этого они выводились ракетами «Рокот». В дальнейшем запуски этих аппаратов намечается осуществлять с космодрома Восточный.

К обслуживанию старта разрешается привлекать личный состав космических войск. Запуск пройдет на договорной основе.

Отмечается, что решение позволит привлечь дополнительные внебюджетные средства в отрасль, а также укрепить позиции России на мировом рынке космических услуг.

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