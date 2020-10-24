Врач назвал скрытые и неконтролируемые источники коронавируса

Бессимптомные носители коронавируса являются самыми опасными источниками болезни, заявил член Нью-Йоркской академии наук и глава отдела микробиологии латентных инфекций, вирусолог института им. Гамалеи Виктор Зуев.

«Я считаю, что самыми опасными являются знаменитые «бессимптомники». Когда-то их по недоразумению называли переболевшими без симптомов. Это глупости. Болезней без симптомов не бывает. Это здоровые люди, которые являются вирусоносителями. В их организме СOVID-19 сформировал латентную форму вирусной инфекции», – рассказал Зуев «Парламентской газете».

Так как коронавирус передается главным образом воздушно-капельным путем, то «бессимптомников» можно назвать «скрытыми и неконтролируемыми источниками заболевания», считает профессор. Вирусолог сообщил, что такую форму инфекции часто называют обоюдовыгодной, поскольку некоторые носители коронавируса им не заболевают.

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