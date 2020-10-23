В России объяснили подоплеку доклада ЕК о «нерыночных практиках»

Минэкономразвития России связывает выход доклада Еврокомиссии (ЕК) о так называемых нерыночных практиках с победой России в споре на площадке ВТО по «энергокорректировкам».

Как сообщает пресс-служба Минэкономразвития, 23 октября на сайте Еврокомиссии (ЕК) был опубликован доклад о так называемых «нерыночных практиках» России для целей проведения антидемпинговых расследований ЕС. Доклад может быть использован для обоснования широкого введения антидемпинговых пошлин ЕС на российские товары, говорится в сообщении. Отмечается, что документ выпущен в связи с принятыми в 2017 году поправками в Базовый регламент ЕС о проведении антидемпинговых расследований. Это второй по счету доклад Еврокомиссии, первый был выпущен в декабре 2017 года в отношении регулирования в Китае, напомнили в МЭР.

«Это само по себе является примером крайне недобросовестного поведения со стороны члена ВТО, который позиционирует себя «другом многосторонней торговой системы». Представители ЕС понимают, что даже несмотря на то, что ЕС формально подана апелляция, выводы третейской группы о несоответствии антидемпинговой практики ЕС правилам ВТО и причины такого несоответствия достаточно убедительны. Как следствие, ЕС не может продолжать применять к российским экспортерам свои методологии корректировки цен, в частности на энергоносители», – приводит пресс-служба слова замминистра Минэкономразвития Владимира Ильичева.

Ильичев подчеркнул, что Россия будет использовать все имеющиеся правовые механизмы для противодействия антидемпинговой практике ЕС, которая нарушает правила ВТО.

«Данный доклад не стал для нас новостью. Мы ждали чего- то подобного еще с 2017 года, когда ЕС внесли изменения в свой Базовый антидемпинговый регламент. Содержание доклада в настоящее время нами изучается, это объемный документ, почти 500 страниц, затрагивает многие сферы регулирования – от Конституции России до точечных отраслевых мер», – добавляет замминистр Минэкономразвития.

Он предположил, что данным докладом ЕС хочет создать основу для продолжения недобросовестных антидемпинговых практик, но уже под новым «соусом».

«Само наличие подобного доклада уже указывает на недобросовестную последовательную практику применения антидемпинговых мер со стороны ЕС. Со своей стороны будем использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, включая механизмы ВТО, чтобы продолжать борьбу с такими практиками», – добавил Ильичев.

Ранее Еврокомиссия заявила о якобы «искажении рыночных механизмов» в экономике России со стороны правительства. Сообщалось, что положения доклада могут стать основанием для введения антидемпинговых пошлин в отношении России. Некие «искажения рынка» якобы были выявлены в части оплаты труда и стоимости энергии, уточняется в докладе.

В июне ЕК жаловалась на российское импортозамещение и включила Россию в список стран с наибольшим числом «торговых барьеров» для европейских компаний.