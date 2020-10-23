Европа пригрозила России пошлинами за «искажение рыночных механизмов»

Еврокомиссия заявила о якобы «искажении рыночных механизмов» в экономике России со стороны правительства.

Такой вывод был сделан в результате «исследований и сбора фактов о различных аспектах российской экономики», передает ТАСС со ссылкой на доклад ЕК.

Сообщается, что положения доклада могут стать основанием для введения антидемпинговых пошлин в отношении России. Некие «искажения рынка» якобы были выявлены в части оплаты труда и стоимости энергии, уточняется в докладе.

Ранее ЕК жаловалась на российское импортозамещение и включила Россию в список стран с наибольшим числом «торговых барьеров» для европейских компаний.