Власти Москвы объяснили действие скидки на проезд в метро

Скидка на проезд в метро будет действовать в рабочие дни на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях, пассажиры смогут сэкономить до 22 рублей.

«Поездки в метро также станут дешевле для тех, кто пересаживается с городского общественного транспорта. По билету «Кошелек» карты «Тройка» сразу спишется 20 рублей вместо 40 рублей», – сообщается на портале департамента транспорта Москвы.

Отмечается, что по билету «Единый» на 60 поездок или по безлимитному «Единому» на карте «Тройка» компенсация будет начисляться на «Кошелек» раз в неделю, по 20 рублей за каждый день, в который совершалась поездка.

Чтобы зачислить компенсацию, необходимо приложить транспортную карту к желтому терминалу, а владельцы смартфонов на Android смогут это сделать через приложение «Метро Москвы». Если оплата проезда осуществляется банковской картой, то спишется 22 рубля вместо 44 рублей.

В дептрансе обратили внимание, что скидка не распространяется на бумажные билеты «Единый» и на льготные проездные билеты.

«В связи с наличием бесплатной пересадки с МЦД на метро на пересадочных станциях дополнительная скидка по акции не предусмотрена. Пассажиры, как и прежде, смогут пользоваться бесплатным переходом на станции метро «Тушинская», «Щукинская», «Беговая» и «Текстильщики» с пересадочных станций МЦД по карте «Тройка» в течение 90 минут от момента первой валидации», – пояснили в ведомстве.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на двух линиях Московского метрополитена со 2 ноября вводятся скидки на проезд до 50% в определенные часы.

Это первый пилотный проект такого рода в России, он продлится до 2 июля 2021 года. Цель эксперимента – снизить нагрузку в час пик и дать возможность лучше соблюдать социальную дистанцию в период эпидемии.