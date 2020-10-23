Собянин объявил о скидках на поездки в метро вне часа пик

На двух линиях Московского метрополитена со 2 ноября вводятся скидки на проезд до 50% в определенные часы, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Со 2 ноября на двух линиях #мосметро вводятся скидки на проезд до 50%. Сниженный тариф будет действовать для пассажиров, которые войдут на любую станцию Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий с момента открытия до 7.15 и с 8.45 до 9.15», – написал Собянин во «ВКонтакте».

Он пояснил, что это – пилотный проект, который будет длится до 2 июля 2021 года. Цель эксперимента – снижение нагрузки в час пик, чтобы люди лучше соблюдали социальную дистанцию в метро.

В пресс-службе метрополитена уточнили, что поездки также будут дешевле для тех, кто пересаживается с городского общественного транспорта, передает ТАСС. Пассажиры смогут воспользоваться бесплатным переходом на станциях метро «Тушинская», «Щукинская», «Беговая» и «Текстильщики» с пересадочных станций МЦД по карте «Тройка» в течение 90 минут от момента первой поездки. Скидка не распространяется на бумажные билеты «Единый», на льготные проездные билеты.

«По билету «Кошелек» карты «Тройка» сразу спишется 20 рублей вместо 40 рублей. По билету «Единый» на 60 поездок или по безлимитному «Единому» на карте «Тройка» компенсация будет начисляться на «Кошелек» раз в неделю, по 20 рублей за каждый день, в который была совершена поездка в рамках пилотного проекта. Начисления нужно записать «Удаленным пополнением» на желтом терминале. Владельцы смартфонов на Android смогут это сделать через приложение «Метро Москвы». При участии в эксперименте у пассажира по банковской карте спишется 22 рубля вместо 44 рублей», – добавили в пресс-службе.

Напомним, в воскресенье в департаменте транспорта столицы заявили, что наличие у пассажиров масок и перчаток будет проверяться на всех станциях метро Москвы.