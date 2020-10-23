В Кремле ответили на слова Трампа о плохой экологии в России

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что в Соединенных Штатах «чистейшие» воздух и вода и лучшие показатели по выбросу углерода, в отличие от Китая, России и Индии.

«Безусловно, есть места в России, где воздух грязный. Такие места есть во всех странах мира. Но в России это один из главных приоритетов сейчас: экология является частью национальных планов развития. Но, конечно, ни одна страна в одиночку справиться с экологическими проблемами не сможет. Здесь необходимо международное сотрудничество и взаимодействие», – приводит его слова РИА «Новости».

Кроме того, Песков, комментируя предвыборные дебаты в США, отметил, что в Америке идут соревнования по признанию в большей нелюбви к России, что уже стало константой.

Политолог Малек Дудаков в комментарии газете ВЗГЛЯД дал оценку заключительным дебатам Трампа с кандидатом в президенты от Демократической партии Джозефом Байденом.