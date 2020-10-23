Кремль оценил последние дебаты Трампа и Байдена

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя предвыборные дебаты в США, отметил, что в Америке идут соревнования по признанию в большей нелюбви к России, что уже стало константой.

«Соревнования в большей нелюбви к России – это уже стало такой константой, наверное, всех избирательных процессов в Соединенных Штатах Америки, к нашему сожалению. Мы прекрасно себе отдаем в этом отчет и можем только выразить сожаление», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

По его словам, в Кремле предвыборные дебаты в США не смотрели.

«Мы, разумеется, читали многочисленные сообщения СМИ на этот счет, но сами дебаты не смотрели. Все-таки, наверное, главным адресатом этих дебатов является американский электорат, то есть обычные американцы. Это им судить, кто там на этих дебатах победил, а не нам», – ответил Песков на вопрос журналистов, смотрели ли в Кремле дебаты, как оценивают взаимные обвинения кандидатов в связях с Россией и что можно говорить о перспективах российско-американского диалога после президентских выборов.

Напомним, глава американской администрации Дональд Трамп в ходе заключительного раунда теледебатов в Нэшвилле (штат Теннесси) выступил с утверждением, что кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден якобы получал деньги от России.