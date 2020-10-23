В России оценили заключительные дебаты Трампа и Байдена

«То, что кандидаты не оскорбляли друг друга – это уже неплохо, учитывая уровень современной американской политики», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Малек Дудаков, комментируя заключительные предвыборные дебаты между действующим главой США Дональдом Трампом и кандидатом в президенты от Демократической партии Джозефом Байденом.

«Дебаты прошли очень содержательно. Но их планка была низкой – лишь бы кандидаты не оскорбляли и не бранились, как в прошлый раз, а сказали что-то по делу. Это уже неплохо, учитывая уровень современной американской политики», – считает политолог-американист Малек Дудаков.

По словам эксперта, со стороны обоих предвыборных штабов было понимание, что первые дебаты оказались полностью провальными, и сейчас нужно действовать иначе. Это сработало – действующий глава Белого дома Дональд Трамп больше не перебивал и не оскорблял оппонента, а кандидат от демократов Джо Байден подготовился и выступил лучше, чем на первых дебатах. Тогда он выглядел как дедушка, а сейчас держал удар и парировал выпады Трампа, отметил собеседник.

«Трамп в целом показал себя сдержанным, серьезным президентом, он выступил бодрее, энергичнее и говорил больше конкретики. Глядя на Байдена, было ощущение, что он выступает за все хорошее, против всего плохого. Он критиковал меры Трампа по борьбе с коронавирусом, его экономическую политику, но при этом не предлагал альтернативы, а просто заявлял, что сделает лучше», – сказал Дудаков.

В некоторых вопросах, где кандидат от демократов говорил содержательно, его обвинили в радикализме. Например, под конец дебатов он признался в том, что закроет всю нефтяную индустрию в США. Потом его компания начала оправдываться: мол, имелось в виду не закрытие, а лишение федеральных субсидий. Но для тех избирателей, кто работает в нефтяной отрасли, это сигнал о том, что 10 млн рабочих мест могут исчезнуть, если Байден станет президентом, добавил эксперт.

«Один из знаковых моментов прошедших дебатов – обсуждение коррупционных скандалов.

Байден не стал отрицать достоверности фактов, озвученных Трампом, но сказал, что эти обвинения неправильные, и он лично не получал денег из-за рубежа», – отметил политолог.

Напомним, в четверг президент США Дональд Трамп и кандидат на пост президента от Демократической партии Джозеф Байден провели финальные дебаты перед всеобщими выборами 3 ноября, на которых будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.

Заключительные дебаты, прошедшие в Университете Белмонт в Нэшвилле (штат Теннесси), были более спокойными, чем предыдущие, передает Интерфакс. Соперники почти не перебивали друг друга во многом благодаря отключающимся микрофонам, которые позволяли каждому кандидату говорить без перерыва в течение двух минут на каждую из шести тем.

При этом дебаты не прошли и без взаимных обвинений. Глава американской администрации Дональд Трамп выступил с утверждением, что Джо Байден якобы получал деньги от России. «Джо получил 3,5 миллиона долларов от России, они пришли через Путина, потому что он был в очень хороших отношениях с бывшим мэром Москвы», – сказал Трамп, добавив, что когда-нибудь его сопернику придется это объяснить. При этом сам действующий президент США подчеркнул, что Россия, а также Китай и Украина никогда ему не платили.

Джозеф Байден в свою очередь выразил мнение, что Трамп недостоин занимать пост главы государства после стольких смертей от последствий заражения коронавирусом в Соединенных Штатах. «Даже если вы не будете слушать ничего больше из того, что я скажу, то прислушайтесь к этому: любой, кто несет ответственность за столь большое число смертей, не должен оставаться президентом США», – приводит ТАСС слова Байдена.

Другими темами встречи двух оппонентов стали вопросы национальной безопасности, иммиграции, борьбы с расизмом и вмешательства в американские выборы, а также коррупционный скандал с участием сына Байдена Хантера, передают РИА «Новости».

После окончания дебатов были опубликованы результаты опроса избирателей, проведенного телекомпанией CNN. Согласно ее данным, 53% опрошенных считают, что Байден вышел победителем из словесной дуэли с Трампом. Мнения о том, что победу одержал хозяин Белого дома, придерживаются 39% избирателей, передает ТАСС.

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