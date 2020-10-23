Байден счел Трампа недостойным президентства из-за коронавируса в США

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден выразил мнение, что действующий американский лидер Дональд Трамп якобы недостоин занимать пост главы государства после стольких смертей от последствий заражения коронавирусом в Соединенных Штатах.

«Даже если вы не будете слушать ничего больше из того, что я скажу, то прислушайтесь к этому: любой, кто несет ответственность за столь большое число смертей, не должен оставаться президентом США», – приводит ТАСС слова Байдена на теледебатах в Университете Белмонт в Нэшвилле (штат Теннесси).

По словам кандидата на пост президента США от Демократической партии, Трамп «прекратил сообщение с Китаем уже тогда, когда 40 стран сделали это из-за пандемии». Президент Трамп, подчеркнул Байден, «практически ничего не сделал» для борьбы с пандемией.

По информации Университета Джонса Хопкинса, всего в США зафиксировано более 8,4 млн случаев заражения коронавирусом, более 222,9 тыс. человек умерли. По обоим показателям Соединенные Штаты занимают первое место в мире.

Ранее Трамп взял на себя полную ответственность за ситуацию с новым коронавирусом в США, однако при этом вновь возложил вину за начало пандемии на Китай. Ранее глава Белого дома неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности.

Глава Госдепартамента США Майк Помпео в свою очередь заявлял о наличии у США доказательств того, что Китай намеренно скрывал доказательства вспышки коронавируса. Госсекретарь США обещал наказать Китай за сокрытие сведений о коронавирусе. Пекин категорически отвергал все обвинения со стороны Вашингтона по поводу коронавируса.