Опрос показал победу Байдена на заключительных предвыборных дебатах

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден победил в заключительном раунде теледебатов с действующим главой американской администрации Дональдом Трампом, который состоялся в четверг в Университете Белмонт в Нэшвилле (штат Теннесси), свидетельствуют результаты опроса избирателей, проведенного телекомпанией CNN.

Согласно ее данным, 53% опрошенных считают, что Байден вышел победителем из словесной дуэли с Трампом. Мнения о том, что победу одержал хозяин Белого дома, придерживаются 39% избирателей, передает ТАСС.

Теледебаты в Нэшвилле стали последними перед всеобщими выборами 3 ноября, на которых будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.

Напомним, в ходе прошедших дебатов Байден выразил мнение, что действующий американский лидер Дональд Трамп якобы недостоин занимать пост главы государства после стольких смертей от последствий заражения коронавирусом в Соединенных Штатах.

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